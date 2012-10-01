Основатель Facebook поразил весь мир костюмом на встрече с Медведевым

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1 октября 2012, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]

Мир впервые увидел Марка Цукерберга не в шортах или спортивных штанах, а в костюме. Так оценили внешний вид основателя Facebook во время его встречи с российским премьером интернет-пользователи.

Фотографию со встречи выложила на своей странице в соцсети пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова, передали Вести.

Ранее сообщалось, что Медведев и Цукерберг намерены обсудить взаимодействие в области IT-технологий и стартапы в Сколкове. Позже Цукерберг выступит с открытой лекцией для студентов МГУ.