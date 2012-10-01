//Общество

1 октября 2012, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов планирует опротестовать антирусские высказывания финских правозащитников и искаженную информацию Минздрава Финляндии о системе защиты прав детей в России.

В рекомендациях Минздрава Финляндии указано, что российские семьи практикуют насилие над детьми, поэтому у них надо отбирать детей в первую очередь.

"Антирусские высказывания финских правозащитников и искаженная информация Минздрава о системе защиты прав детей в РФ будут опротестованы", - написал Астахов в своем микроблоге в Twitter.



Ранее «АН» сообщали: Астахов заявил, что Финляндию стоит объявить опасной для жизни российских семей с детьми. Российские дипломаты должны сегодня встретиться с представителями социальных властей Финляндии по делу россиянки Анастасии Завгородней.



