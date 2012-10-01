Дело Pussy Riot:: православные провели Крестный ход по территории Мосгорсуда

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1 октября 2012, 14:13 [ «Аргументы Недели» ]

Группа православных граждан, стоявшая около здания Мосгорсуда на протяжении рассмотрения кассации участниц Pussy Riot, устроила Крестный ход по территории суда после известия о переносе заседания.

Судебные приставы преградили дорогу верующим, после чего те развернулись, обошли вокруг часовни, установленной на территории суда и ушли, сопровождаемые большим количеством прессы.

Несколько человек из движения «Забытый полк» принесли на территорию суда мироточащую икону.

Кроме того, сторонники и противники панк-группы Pussy Riot устроили «соревнования по пению» прямо на территории судебной инстанции, сообщает vz.ru.



На протяжении всего времени рассмотрения кассации православные активисты читали молитвы и распевали псалмы. Для чтения одной из молитв православные встали на колени прямо около здания Мосгорсуда.

После того, как стало известно о переносе слушаний, несколько человек из числа сторонников осужденной панк-группы начали исполнять песни из репертуара Pussy Riot.



Сотрудники полиции и судебные приставы не вмешиваются.

Как сообщали "АН", ранее кассационный суд по делу участниц Pussy Riot удовлетворил ходатайство осужденной Екатерины Самуцевич о замене защитника, в результате чего судебное заседание перенесено на 10 октября.

Между тем отец Екатерины Самуцевич заявил, что ничего не знал о намерениях дочери отвести адвоката. «Я не знаю, почему это произошло. Сам ничего не понимаю. Я не в курсе», - сказал он.

Остальные участницы группы объявлены в розыск, по некоторым данным, они покинули страну. Однако недавно движение «Наши» объявило о том, что нашло разыскиваемых участниц группы.



