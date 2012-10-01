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//Общество

Мосгорсуд перенес рассмотрение жалобы на приговор Pussy Riot на 10 октября

1 октября 2012, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]

Мосгорсуд перенес рассмотрение жалобы на приговор участницам панк-группы Pussy Riot на 10 октября. Рассмотрение кассационной жалобы на приговор троим девушкам должно было состояться в понедельник.

Но Екатерина Смусевич - одна из осужденных на 2 года колонии общего режима участниц группы - отказалась от услуг адвокатов из-за "несовпадения позиций".

Интересы участниц Pussy Riot Надежды Толоконниковой, Екатерины Самуцевич и Марии Алехиной во время всего процесса представляли адвокаты Виолетта Волкова, Марк Фейгин и Николай Полозов. Заявление о расторжении договора со своими адвокатами Самуцевич подписала сегодня прямо в зале суда.

Она отказалась конкретизировать, в чем именно наблюдается расхождение позиций защитников и осужденной.
Самуцевич заявила, что у нее уже есть новый адвокат, но соглашение с ним пока еще не подписано.

Мосгорсуд обязал Самуцевич к следующему заседанию заключить договор со своим новым адвокатом, имя которого участница Pussy Riot не назвала.

Представитель потерпевших Лариса Павлова заявила, что отвод Самуцевич своего адвоката – это "домашней заготовкой" для того, чтобы отложить судебное заседание. Она также не исключает, что 10 октября об отводе адвокатов заявят Алехина или Толоконникова.

Гособвинитель попросил суд обеспечить осужденных к следующему заседанию адвокатами, представляющими их интересы либо по соглашению, либо по назначению.

РПЦ предложила девушкам покаяться. Они отказались.  Их адвокаты  ранее сообщили, что каяться участницы  Pussy Riot не собираются.

ИЧ

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