Жители Домодедово объявили о создании республики и обратились в Евросоюз

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1 октября 2012, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]

Инициативная группа жителей подмосковного Домодедово объявила о создании республики. Жители города обратились к Европейскому союзу за тем, чтобы европейские власти признали за ними право на самоопределение.

Жители считают, что Русская Демократическая Республика должна быть интегрирована в Европейский союз и признана другими государствами. При этом она будет находиться в составе России под особым статусом. Об этом сказано в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».



Инициативная группа считает, что российские власти «грубейшим образом нарушили принципы демократического общества», проигнорировав результаты референдума 2007 года, когда почти 100% жителей Домодедово проголосовали против строительства платной дороги в черте округа: в 2009 году строительство началось, и под угрозой сноса оказался поселок Матвеевка.



По словам адвоката Евгения Архипова, инициатива создания Русской Демократической Республики продиктована тем, что жители Домодедово оказались «в один миг гостями на собственной земле, где криминал, олигархи и коррумпированная власть установили свои преступные порядки, обложив местных жителей данью за проезд, пользование водой, взимая плату за сбор грибов и ягод в лесу, подвергая рейдерским захватам любую собственность в Домодедово».

Среди требований жителей Домодедово заявлены перенос платной дороги за пределы округа, прекращение рейдерского захвата земель в округе, возвращение в собственность народа лесов и рек, озер, а также соблюдение приоритетного права местных жителей на управление своей территорией.



