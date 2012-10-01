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1 октября 2012, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]

Общественные активисты обратились к президенту РФ Владимиру Путину с призывом не запрещать фильм "Невинность мусульман". Авторы обращения, среди которых политолог и галерист Марат Гельман, телеведущий Владимир Кара-Мурза, архитектор Евгений Асс попросили президента не закрывать ресурсы, на которых размещен этот любительский фильм.

В письме активистов говорится, что "Невинность мусульман" используется как повод к "разгулу насилия и популяризации невежества и религиозного фундаментализма" и повод для шантажа цивилизованного мира.

Путина просят "не запрещать ни данный фильм, ни другие возмущающие религиозных экстремистов произведения искусства", поясняя, что "самые черные силы мирового терроризма пытаются запугать и навязать свою волю современной цивилизации".

В Москве Тверской суд в 14:00 начнет рассмотрение иска Генпрокуратуры РФ о признании фильма "Невинность мусульман" экстремистским и его запрете на территории России.

Напомним, появление любительского фильма "Невинность мусульман", снятого к годовщине 11 сентября, распространенного в Интернете, вызвало реакцию в мусульманских странах. В Египте, Ливии и других странах начались беспорядки и нападения на посольства западных государств. В Ливии были убиты четыре гражданина США, в том числе американский посол Кристофер Стивенс.