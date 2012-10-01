РЖД возобновили продажу железнодорожных билетов c 28 октября

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1 октября 2012, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]

Компания ОАО "РЖД" открыла продажу железнодорожных билетов на все пассажирские поезда отправлением с 28 октября, приостановленные ранее из-за возможного перехода на зимнее время.

Продажа билетов на поезда дальнего следования, прицепные и беспересадочные вагоны, курсирующие в межгосударственном и внутрироссийском сообщении отправлением с 26 октября текущего года была приостановлена 21 сентября в связи с возможным переводом России на зимнее время.

Напомним, 20 сентября текущего года председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Калашников внес в парламент законопроект о переходе на зимнее время, отменив при этом сезонный перевод стрелок. По мнению депутата от ЛДПР Калашникова, документ может быть быстро принят депутатами Госдумы, и уже этой осенью Россия переведет стрелки на час назад. Он заверил, что в российском правительстве "понимание по этому вопросу есть".

В воскресенье президент РФ Владимир Путин заявил, что решение о переходе на зимнее время должно принимать правительство. Глава государства ранее напоминал, что решение об отмене сезонного перевода стрелок и постоянном переходе России на летнее время было принято Дмитрием Медведевым, когда он был президентом РФ. По словам Путина, Медведев "не держится за это решение".