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//Общество

Суд удовлетворил просьбу Самуцевич об отводе адвоката

1 октября 2012, 12:39 [ «Аргументы Недели» ]

Кассационный суд по делу участниц панк-группы Pussy Riot удовлетворил ходатайство осужденной Екатерины Самуцевич о замене адвоката. В связи с этим судебное заседание перенесено на 10 октября.

"АН" писали, что  Самуцевич, приговоренная к двум годам колонии за хулиганство в храме Христа Спасителя, отказалась от своего адвоката в ходе процесса по жалобе на приговор.

 "Я отказываюсь от адвоката Виолетты Волковой, так как у нас не совпадают позиции по делу", - пояснила подсудимая.

Судья предложил предоставить Екатерине Самуцевич право в течение пяти суток заключить соглашение с новым адвокатом. Мосгорсуд в понедельник должен был проверит законность приговора, вынесенного участницам панк-группы Pussy Riot, осужденным на два года колонии за скандальный панк-молебен в храме Христа Спасителя.

РПЦ предложила девушкам покаяться. Они отказались.  Их адвокаты  ранее сообщили, что каяться участницы  Pussy Riot не собираются.

ИЧ

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