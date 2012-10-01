Суд удовлетворил просьбу Самуцевич об отводе адвоката

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1 октября 2012, 12:39 [ «Аргументы Недели» ]

Кассационный суд по делу участниц панк-группы Pussy Riot удовлетворил ходатайство осужденной Екатерины Самуцевич о замене адвоката. В связи с этим судебное заседание перенесено на 10 октября.

"АН" писали, что Самуцевич, приговоренная к двум годам колонии за хулиганство в храме Христа Спасителя, отказалась от своего адвоката в ходе процесса по жалобе на приговор.

"Я отказываюсь от адвоката Виолетты Волковой, так как у нас не совпадают позиции по делу", - пояснила подсудимая.

Судья предложил предоставить Екатерине Самуцевич право в течение пяти суток заключить соглашение с новым адвокатом. Мосгорсуд в понедельник должен был проверит законность приговора, вынесенного участницам панк-группы Pussy Riot, осужденным на два года колонии за скандальный панк-молебен в храме Христа Спасителя.

РПЦ предложила девушкам покаяться. Они отказались. Их адвокаты ранее сообщили, что каяться участницы Pussy Riot не собираются.