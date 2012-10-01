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//Общество

Песков: Концепция пенсионной реформы пройдет экспертную оценку

1 октября 2012, 12:26 [ «Аргументы Недели» ]

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил сегодня о том, что проект концепции пенсионной реформы пройдет тщательную проработку на экспертном уровне. Песков подтвердил, что документ получен в администрации президента.

По его словам, в случае возникновения дополнительных вопросов их перечень будет составлен и адресован правительству Дмитрия Медведева, сообщает РИА Новости. "В любом случае исходим из того, что потребуется широкое общественное и экспертное обсуждение предложений правительства", - заверил Дмитрий Песков.

"АН" писали, что правительство представило главе государства проект стратегии развития пенсионной системы до 2030 года.

ИЧ

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