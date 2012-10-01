В Петербурге построили шалаши «шаговой» доступности

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1 октября 2012, 11:42 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

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Сегодня вечером иудеи Петербурга начинают праздновать Суккот – праздник шалашей. Он продлится целую неделю и закончится 7 октября. Это радостный праздник, установленный Торой в память о странствиях евреев по пустыне после Исхода из Египта.



Не имея возможности построить постоянные дома, евреи селились в шалашах, уповая только на защиту Всевышнего. «Не случайно праздник Суккот мы отмечаем осенью, а не весной, когда состоялся Исход. Это сделано для того, чтобы мы ощущали внутренний смысл праздника, а не думали, что выходим погулять ради хорошей погоды», – говорит Главный раввин Петербурга Менахем-Мендл Певзнер. В 1913 году, с разрешения городских властей, петербургская еврейская община построила Сукку – праздничный шалаш в Юсуповском саду.

Почти сто лет спустя, в 2012 году, шалаши возведены почти в каждом районе Петербурга. Как сообщили «Конкретно.ру» в петербургской синагоге, посидеть в Сукке и исполнить заповедь о Четырех видах растений можно будет в шалашах на ул. Новолитовская, на 5-й линии Васильевского острова, на пл. Чернышевского, на Комендантском пр. и на Тверской улице. Главная городская Сукка уже построена во дворе Большой Хоральной Синагоги (Лермонтовский пр., д. 2). Ее крыша сделана из тростника; как и положено, она пропускает дождь, и сквозь нее видны звезды. Это подчеркивает главную идею праздника – что защищают не каменные стены и не прочная крыша, а лишь Божественное провидение.