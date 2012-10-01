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//Общество

Собчак: по конституции все равны — и верующие и неверующие граждане

1 октября 2012, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]

Телеведущая Ксения Собчак после очередного Госдепа написала в своем микроблоге в "Твиттере": "Православные активисты" являются новым проектом Владислава Суркова".

"Мое мнение-по конституции все равны и верующие и неверующие граждане.значит тогда принимайте закон об оскорблении атеистических чувств тоже", - считает Собчак.

Напомним, законопроект о защите чувств верующих предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет и значительном увеличении штрафов за оскорбление чувств верующих. Документ был внесен на рассмотрение Госдумы на прошлой неделе представителями всех фракций Госдумы и членом Совета Федерации Борисом Шпигелем.

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