Собчак: по конституции все равны — и верующие и неверующие граждане

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1 октября 2012, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]

Телеведущая Ксения Собчак после очередного Госдепа написала в своем микроблоге в "Твиттере": "Православные активисты" являются новым проектом Владислава Суркова".

"Мое мнение-по конституции все равны и верующие и неверующие граждане.значит тогда принимайте закон об оскорблении атеистических чувств тоже", - считает Собчак.

Напомним, законопроект о защите чувств верующих предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет и значительном увеличении штрафов за оскорбление чувств верующих. Документ был внесен на рассмотрение Госдумы на прошлой неделе представителями всех фракций Госдумы и членом Совета Федерации Борисом Шпигелем.