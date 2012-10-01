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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Одна из участниц группы Pussy Riot отказалась от адвоката

1 октября 2012, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]

Одна из участниц панк-группы Pussy Riot Екатерина Самуцевич, получившая два года колонии за хулиганство в храме Христа Спасителя, отказалась от своего адвоката в ходе процесса по жалобе на приговор.

 "Я отказываюсь от адвоката Виолетты Волковой, так как у нас не совпадают позиции по делу", - пояснила подсудимая.

  Три участницы панк-группы Pussy Riot, осужденные на два года за хулиганство в храме Христа Спасителя, доставлены в Мосгорсуд, где состоится рассмотрение жалобы на приговор. Адвокаты девушек ранее сообщили, что каяться девушки не собираются.

НС

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