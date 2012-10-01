//Общество

1 октября 2012, 11:25 [ «Аргументы Недели» ]

Госдума может ввести уголовную ответственность за неуплату услуг ЖКХ. Представители 17 крупнейших энергокомпаний страны подготовили соответствующие поправки в законодательство.

Энергетики предложили методы борьбы с должниками: вывешивать объявления с именами и фамилиями на подъездах домов, арестовывать имущество, а также ввести уголовное преследование. В качестве обеспечительных мер энергетики настаивают на разрешении на арест любого имущества – вплоть до квартиры с переселением в иное жилое помещение. Эти предложения направлены в парламент.

Задолженность по коммунальным платежам энергетики предлагают приравнять к нецелевому расходованию бюджетных средств. А это автоматически влечет за собой наказание до двух лет лишения свободы, пишет газета «Ведомости». В целях повышения эффективности предложенных мер полиции будет поручено обеспечивать безусловную разработку и доведение до суда фактов нецелевого использования денег.

По информации главы российского правительства Дмитрия Медведева, общая дебиторская задолженность перед предприятиями ЖКХ достигла 100 миллиардов рублей.