Дело адвоката Дагира Хасавова прекращено

//Общество

1 октября 2012, 10:56 [ «Аргументы Недели» ]

Уголовное дело по статье 282 УК РФ ("возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", возбужденное против адвоката, кандидата исторических наук Дагира Хасавова, прекращено.

Следственный комитет не нашел состава преступления в деле Хасавова. Об этом заявил 1 октября один из защитников адвоката Сергей Беляк, передает "Эхо Москвы". По его данным, правоохранительные органы прекратили уголовное преследование Хасавова.

Хасавова обвиняли в разжигании межнациональной розни за слова, произнесённые в эфире РЕН ТВ. Он говорил, что мусульмане России должны пользоваться шариатским судом, в противном случае Москву залью кровью.

Высказывание Хасавова осудили верховный муфтий России Талгат Таджуддин и глава Чечни Рамзан Кадыров, в то время как глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Всеволод Чаплин допустил возможность легализации судов шариата для мусульман России.

Хасавов утверждал, что его слова были искажены при монтаже программы. Ещё до вынесения оценки Генпрокуратуры адвокат покинул Россию. В ближайшее время он вернется на родину.