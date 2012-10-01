Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Дело адвоката Дагира Хасавова прекращено

1 октября 2012, 10:56 [ «Аргументы Недели» ]

Уголовное дело по статье 282 УК РФ ("возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", возбужденное против адвоката, кандидата исторических наук Дагира Хасавова, прекращено.

Следственный комитет не нашел состава преступления в деле Хасавова. Об этом заявил 1 октября один из защитников адвоката Сергей Беляк, передает "Эхо Москвы". По его данным, правоохранительные органы прекратили уголовное преследование Хасавова.

Хасавова обвиняли в разжигании межнациональной розни за слова, произнесённые в эфире РЕН ТВ. Он говорил, что мусульмане России должны пользоваться шариатским судом, в противном случае Москву залью кровью.

Высказывание Хасавова осудили верховный муфтий России Талгат Таджуддин и глава Чечни Рамзан Кадыров, в то время как глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Всеволод Чаплин допустил возможность легализации судов шариата для мусульман России.

Хасавов утверждал, что его слова были искажены при монтаже программы. Ещё до вынесения оценки Генпрокуратуры адвокат покинул Россию. В ближайшее время он вернется на родину.

ИЧ

//картина дня

Украина в будущем может прекратить свое существование. Такой прогноз сделал Александр Мединский, видеоблогер, ветеран «Антитеррористической операции» (прежнее название силовой операции Киева в Донбассе).

Украина в будущем может прекратить свое существование. Такой прогноз сделал Александр Мединский, видеоблогер, ветеран…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Санкт-Петербургские справедливороссы подали 14 судебных исков на подозреваемые в фальсификациях избирательные комиссии Санкт-Петербурга. Ответчики – 7 ИКМО и более…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Госдуму РФ внесли законопроект, авторы которого предлагают обязать агрегаторов такси признать своих водителей штатными сотрудниками. Об этом сообщает Telegram-канал…

//новости ан