Сегодня - День пожилых людей

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1 октября 2012, 10:44 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

mir.karelia.ru

В Петербурге проживают более 1,2 миллионов людей пенсионного возраста, что составляет почти четверть населения города.



Международный день пожилых людей 1 октября проводится ежегодно по рекомендации 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, целью которого является привлечение внимания правительств и общества к проблемам пожилых людей. В Российской Федерации День пожилых людей отмечается с 1992 года.



В Санкт-Петербурге проживают 1 225,6 тыс. людей пенсионного возраста (женщины старше 55 лет, мужчины – 60 лет), что составляет 24,5 процента от общей численности населения города (5 миллионов). В Российской Федерации этот показатель составляет 22 процента.



Из общего числа пенсионеров лиц пожилого в возрасте от 60 до 70 лет - 494,9 тыс. чел. (48,7%); от 70 до 80 лет – 347,9 тыс. чел. (34,2%); от 80 до 90 лет – 157,9 тыс. чел. (15,5%); от 90 до 100 лет – 16,0 тыс. чел. (1,6%); свыше 100 лет – 256 чел.



Вопросы повышения качества жизни граждан пожилого возраста находятся в центре внимания Правительства Санкт-Петербурга. Для обеспечения социальной защищенности и безопасности пожилых людей за счет средств бюджета города предоставляются дополнительные меры социальной поддержки, внедряются новые социальные технологии, направленные на повышение их уровня жизни.