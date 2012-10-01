Основатель Facebook приехал в Москву вербовать российских программистов?

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1 октября 2012, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]

Российские IT-специалисты считают, что менеджмент крупнейшей социальной сети мира Facebook в последнее время активно переманивает российских программистов. Президент холдинга IBS Group Анатолий Карачинский высказал такое предположение в соцсети и дал комментарий газете "Ведомости".

"АН" писали, что в Москву с коллегами приехал основатель Facebook Марк Цукерберг. Карачинский отметил, на собеседование с главой соцсети Facebook приглашают в основном тех, кто имеет "уникальные или довольно редкие компетенции". Глава IBS Group также отмечает, что Цукерберг не скрывает цели вывезти кадры из России. По мнению Карачинского, встреча с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым придаст этому процессу значимость и легитимность.

Карачинский считает, что набирать кадры в России - это право соцсети. Но проблема состоит в том, как к этому относятся наши власти. По мнению президента IBS Group, если бы российское правительство было заинтересовано в поддержке отечественных IT-компаний, оно бы стимулировало размещение заказов в стране, как это делается в Индии и Китае.

Представители соцсети "ВКонтакте" и Mail.ru Group подтвердили, что Facebook ищет кадры в России. Основатель и глава "ВКонтакте" Павел Дуров добавил, что сотрудники социальной сети в Facebook не переходят. По его словам, "дураков нет" и "это тонущее судно". В "Яндексе" сообщили, что не заметили вербовки сотрудников.

Напомним, в российской столице американский бизнесмен проведёт встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.