Медведев представил Путину стратегию развития пенсионной системы

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1 октября 2012, 10:23 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев представил президенту России Владимиру Путину проект стратегии развития пенсионной системы до 2030 года.

Пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова отметила, что стратегия была представлена президенту в сроки, которые были заявлены (до 1 октября).

Текст Стратегии развития пенсионной системы до 2030 года попал в распоряжение журнала Forbes. По данным издания, правительство решилось сократить накопительную часть пенсии до 2%, чтобы избежать недовольства бедных пенсионеров в середине нового президентского срока Путина.Стратегия предлагает "рассмотреть вопрос об оптимизации" страховых взносов на накопительную часть пенсии до двух процентов и о направлении четырех процентов в "солидарную часть". Предполагается, что после 2015 года граждане смогут "остаться в государственной пенсионной системе солидарного характера", либо "формировать свои пенсионные права в рамках накопительной системы". Во втором случае тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование уменьшится "на величину уплаченных взносов в размере 2 процентов в накопительную составляющую".

Реформа накопительной части пенсии была главным пунктом спора социального и финансового блоков.

Государственная пенсия граждан, родившихся после 1966 года, состоит из двух частей – индивидуальных накоплений и распределительной части. То есть пенсионные отчисления работодателя (22% от фонда оплаты труда) делятся на две части – 16% идет на оплату нынешних пенсий, а 6% -- в индивидуальную копилку будущего пенсионера. Такая система действует с 2002 года.

1 октября в мире отмечается День пожилого человека. Сегодня Владимир Путин навестит пожилых россиян в одном из московских домов престарелых.