Адвокаты: участницы Pussy Riot каяться не будут

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1 октября 2012, 10:16 [ «Аргументы Недели» ]

liveinternet.ru

Адвокаты осужденных участниц панк-группы Pussy Riot заявили, что девушки не признают своей вины, а перед верующими они уже извинились. При этом РПЦ никак не может повлиять на решение суда.

«Мы слышали о заявлении РПЦ, которое было распространено накануне рассмотрения кассационных жалоб наших подзащитных. Нам непонятно, какое именно покаяние имеют в виду представители церкви», - сказал адвокат Марк Фейгин.



«Если под покаянием подразумевается то, чтобы девушки признали свою вину, то это вряд ли произойдет, так как противоречит всей логике участия их в судебном процессе. Если речь идет о каком-то духовном покаянии, то это каждая девушка решит для себя индивидуально, а, возможно, уже и решила», - заметил защитник, пишет gazeta.ru.

Другой адвокат, Николай Полозов, сообщил, что в заявлении РПЦ прошла фраза о том, что покаяние участниц Pussy Riot отразится на решении суда.



«Я считаю, что представители церкви лукавят, так как они никак не могут прямо или косвенно повлиять на суд, который у нас независимый», - заявил Полозов.

Ранее «АН» сообщали: Здание Московского городского суда сегодня взято под усиленную охрану.



