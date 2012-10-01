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1 октября 2012, 10:02 [ «Аргументы Недели» ]

Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (ГК "Автодор") с 1 октября 2012 года начинает взимать плату на участке трассы "Дон" в Московской области с 48-го по 71-й км.

Стоимость проезда по участку для легкового автомобиля с 00:00 до 7:00 мск составит 10 рублей, с 7:00 до 00:00 мск - 30 рублей.

Водители грузовых автомобилей и автобусов габаритной высотой с учетом перевозимого груза более 2,6 м и двумя осями с 00:00 до 7:00 мск будут платить 20 рублей, а с 7:00 до 00:00 мск - 60 рублей.

Для грузовых автомобилей и автобусов габаритной высотой с учетом перевозимого груза более 2,6 м и тремя осями стоимость проезда составит 40 и 120 рублей соответственно.



