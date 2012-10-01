В России с 1 октября на 6% повышены зарплаты бюджетников

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1 октября 2012, 10:11 [ «Аргументы Недели» ]

В России с 1 октября на 6 процентов повышаются зарплаты бюджетников.

Размер оплаты труда с сегодняшнего дня увеличивается для работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, сотрудников федеральных госорганов, гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрено военная и приравненная к ней служба, а также для работников государственных академий наук и подведомственных им учреждений.

Как отмечается в распоряжении российского правительства, федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции и полномочия учредителя подведомственных федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, поручено принять меры по увеличению оплаты труда, обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета.