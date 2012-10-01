Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

В России с 1 октября на 6% повышены зарплаты бюджетников

1 октября 2012, 10:11 [ «Аргументы Недели» ]

В России с 1 октября на 6 процентов повышаются зарплаты бюджетников.  

Размер оплаты труда с сегодняшнего дня увеличивается для работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, сотрудников федеральных госорганов, гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрено военная и приравненная к ней служба, а также для работников государственных академий наук и подведомственных им учреждений.

Как отмечается в распоряжении российского правительства, федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции и полномочия учредителя подведомственных федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, поручено принять меры по увеличению оплаты труда, обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета.

ИЧ

//картина дня

Украина в будущем может прекратить свое существование. Такой прогноз сделал Александр Мединский, видеоблогер, ветеран «Антитеррористической операции» (прежнее название силовой операции Киева в Донбассе).

Украина в будущем может прекратить свое существование. Такой прогноз сделал Александр Мединский, видеоблогер, ветеран…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Госдуму РФ внесли законопроект, авторы которого предлагают обязать агрегаторов такси признать своих водителей штатными сотрудниками. Об этом сообщает Telegram-канал…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан