Здание Мосгорсуда сегодня взято под усиленную охрану

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1 октября 2012, 09:53 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Здание Московского городского суда сегодня взято под усиленную охрану. Здесь в ближайшее время будет рассматриваться кассационная жалоба на приговор троим участницам панк-группы Pussy Riot Надежде Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерине Самуцевич, осужденным на 2 года колонии за "выступление" в Храме Христа Спасителя.

Около суда дежурят усиленные наряды полицейских. Рядом со зданием припаркованы несколько полицейских автомобилей, а также автозак.

Рассмотрение кассационной жалобы начнется в 11:00. Она будет рассматриваться в 319-м зале. На сайте суда будет вестись прямая видеотрансляция. Около здания суда собираются активисты, которые пришли поддержать участниц Pussy Riot. На дороге около здания Мосгорсуда образовалась приличная пробка.

Мосгорсуд должен проверить законность приговора, вынесенного ранее Хамовническим районным судом. Адвокаты Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич намерены просить Мосгорсуд отменить приговор, которые они считают незаконным и необоснованным.

Прокурор Александр Никифоров намерен просить судебную коллегию Московского городского суд оставить в силе приговор суда первой инстанции. Девушек доставят на заседание из следственного изолятора.

Накануне РПЦ призвала участниц Pussy Riot к раскаянию.

Председатель Синодального информационного отдела Русской православной церкви Владимир Легойда заявил о просьбе церкви учесть суд раскаяние осужденных участниц панк-группы Pussy Riot, если оно прозвучит.