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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Москвичи не смогут выехать из страны из-за незаконной перепланировки квартир

1 октября 2012, 09:06 [ «Аргументы Недели» ]

Столичные власти ввели санкции против жителей Москвы, которые сделали незаконные перепланировки в своих квартирах и проигнорировали решения суда, постановившего вернуть все в прежний вид.

 Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано между Мосжилинспекцией и Службой судебных приставов (ССП) 10 сентября.
Данные меры применяются исключительно к тем гражданам, которые категорически отказываются выполнять постановление суда, сообщает РБК.


Столичные власти дают хозяевам квартир достаточно времени, чтобы все исправить: предписание Мосжилинспекции выдается сроком на полгода. Лишь по истечении этого срока и при невыполнении требований инспекции чиновники могут обратиться в суд, после чего на исполнение решения домовладельцу дается еще три месяца.


НС

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