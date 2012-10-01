Москвичи не смогут выехать из страны из-за незаконной перепланировки квартир

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1 октября 2012, 09:06 [ «Аргументы Недели» ]

Столичные власти ввели санкции против жителей Москвы, которые сделали незаконные перепланировки в своих квартирах и проигнорировали решения суда, постановившего вернуть все в прежний вид.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано между Мосжилинспекцией и Службой судебных приставов (ССП) 10 сентября.

Данные меры применяются исключительно к тем гражданам, которые категорически отказываются выполнять постановление суда, сообщает РБК.



Столичные власти дают хозяевам квартир достаточно времени, чтобы все исправить: предписание Мосжилинспекции выдается сроком на полгода. Лишь по истечении этого срока и при невыполнении требований инспекции чиновники могут обратиться в суд, после чего на исполнение решения домовладельцу дается еще три месяца.





