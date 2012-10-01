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1 октября 2012, 08:55 [ «Аргументы Недели» ]

Тверской суд Москвы сегодня рассмотрит заявление столичной прокуратуры о признании экстремистским видеофильма "Невинность мусульман". Заявление надзорного ведомства поступило в Тверской суд 17 сентября.

Изначально решение судьбы фильма, снятого в США и вызвавшего волну протестов в разных странах, было назначено на 17 октября. Но, по словам пресс-секретаря Тверского суда Мурада Далгатова, затем его перенесли на более ранний срок для скорейшего решения вопроса. На днях это уже сделал районный суд Грозного. Во многих регионах прокуратура добилась судебных решений об ограничении доступа к фильму в Интернете.

Напомним, любительский фильм "Невинность мусульман" привел к волне протестов в Северной Африке и на Ближнем Востоке, а также в ряде азиатских стран, население которых исповедует ислам. Разъяренные толпы людей атаковали посольства США в Йемене, Египте, Тунисе, Судане и Ливии, где погиб американский посол Кристофер Стивенс вместе с тремя другими сотрудниками дипмиссии США.

В России 10 лет действует федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности". Согласно 13 статье закона, любой информационный материал может быть признан экстремистским после того как суд установит признаки экстремизма по представлению прокуратуры. В этом случае материал попадет в федеральный список экстремистских материалов и станет запрещенным на всей территории страны, а за его распространение грозит уголовная ответственность.