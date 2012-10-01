В Омске на кондитерской фабрике нашелся пропавший мальчик

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1 октября 2012, 08:48 [ «Аргументы Недели» ]

Сотрудники частного охранного предприятия задержали десятилетнего мальчика, который ушел из дома трое суток назад, в помещении кондитерского цеха, куда тот проник ночью вместе с приятелем.

Ранее сообщалось, что Егор Гаммель 2002 года рождения 26 сентября ушел из дома по улице Академика Павлова и до настоящего времени не вернулся.

Вместе со своим 15-летним приятелем он через окно залез в здание кондитерского цеха по улице Спортивный проезд.

Детей уже передали родителям. Сотрудники УМВД проведут с подростками профилактическую работу.





