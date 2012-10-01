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//Общество

Александр Емельяненко одержал победу над Константином Глуховым из Латвии

1 октября 2012, 07:55 [ «Аргументы Недели» ]

veseley.com
veseley.com

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в воскресенье одержал победу над Константином Глуховым из Латвии. Турнир M-1 Challenge состоялся в Москве. Емельяненко одержал верх единогласным решением судей.

Накануне супербоя состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира. Вес российского борца составил 109,2 килограмма, вес Константина Глухова — 116,3 килограмма. По словам самого Емельяненко, он подошел к бою "в очень хорошей форме".

Перед поединком россиянин сказал: "Я изучил манеру ведения боя своего соперника, выделил сильные и слабые места. Такой анализ позволит мне более эффективно работать в ринге. Я готов драться все три раунда по пять минут, а не стремиться закончить этот поединок досрочно. В любом случае, исход боя предугадать сложно, потому что сценарий может развиваться в любом направлении, но я уверен, что мы сможем показать с Константином яркий и зрелищный поединок".

Напомним, Александр Емельяненко провел 25 профессиональных боев на турнирах по смешанным единоборствам, в 19 из которых одержал победу, а 11 боев завершил нокаутом.

 

ИЧ

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