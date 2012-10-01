Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг прилетел в Москву

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1 октября 2012, 07:10 [ «Аргументы Недели» ]

Основатель соцсети Facebook («Фейсбук») Марк Цукерберг прилетел сегодня в Москву. В российской столице американский бизнесмен проведёт встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Отметим, Дмитрий Медведев – заядлый блогер и пользователь соцсетей. По словам пресс-секретаря премьера Натальи Тимаковой, Медведев и Цукерберг обсудят взаимодействие в области IT-технологий и старт-апы в инновационном центре Сколково.

В программе основателя «Фейсбук» запланирована встреча с президентом фонда Сколково Виктором Вексельбергом. Они обсудят развитие Сколково и привлечение для участия в проекте «лучших умов планеты». Одной из основных целей визита Цукерберга является общение с победителями конкурса разработчиков «Facebook World Hack», победители которого получат путевку в штаб-квартиру Facebook в Калифорнии.

По данным РБК, американец может встретиться с вице-премьерами Владиславом Сурковым и Аркадием Дворковичем, а после принять участие в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.

С Марком Цукербергом в Россию приедут ведущие инженеры из компании «Фейсбук».

Миллиардер уже погулял по Москве и выложил в Сеть фотографии.