Пограничники США приехали в гости к российским защитникам границы

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1 октября 2012, 07:01 [ «Аргументы Недели» ]

В период с 1 по 5 октября 2012 года проходит официальный визит делегации 17-го района береговой охраны США в Северо-Восточное пограничное управление береговой охраны ФСБ России и Пограничное управление ФСБ России по Чукотскому автономному округу.

За время визита, который продлится до 5 октября, будут подведены итоги совместной деятельности за этот год, в том числе и по обеспечению безопасности проведения саммита АТЭС во Владивостоке.

Планируется, что в Петропавловске-Камчатском руководители делегаций подпишут план сотрудничества ведомств на 2013 год.



