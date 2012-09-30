Десантный корабль «Новочеркасск» направился в Средиземное море

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30 сентября 2012, 17:53 [ «Аргументы Недели» ]

Завершив комплекс подготовительных мероприятий к длительному плаванию, большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота «Новочеркасск» в субботу, 29 сентября, вышел из Севастополя и отправился в Средиземноморский поход.

В течение ближайших полутора месяцев корабль будет выполнять задачи в Средиземном море, осуществит семь деловых заходов в порты Греции и Черногории, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслав Трухачев.

В ходе церемонии проводов корабля в поход, настоятель Свято-Никольского храма Севастополя митрофорный протоиерей Георгий (Поляков) вручил экипажу «Новочеркасска» икону Святого праведного воина Феодора Ушакова и благословил военнослужащих на ратный труд.

Для недавно назначенного командиром БДК «Новочеркасск» Владимира Болсуна это первый дальний поход в качестве командира БДК. Поэтому, учитывая важность и продолжительность похода, вместе с ним вышел и командир БДК «Ямал» Алексей Грицай, а также начальник отдела воспитательной работы ЧФ Андрей Палий и помощник командира бригады десантных кораблей по работе с личным составом Сергей Соломаха.

В составе экипажа БДК в море вышел оркестр Черноморского флота. Он примет участие в многочисленных культурных мероприятиях, запланированных во время деловых заходов.

Ожидается, что на греческом острове Корфу и еще в двух близлежащих островных портах, экипаж корабля представит ВМФ России в ходе традиционной «Русской недели», которая в новом расширенном формате впервые пройдет не только в Керкире, но и на других Ионических островах, сообщает «АН-Крым».

В порту Пилос черноморцы станут участниками торжеств по случаю 185-й годовщины Наваринского морского сражения, также планируются деловые заходы в греческий порт Салоники и черногорский порт Бар.

Для обеспечения безопасности корабля в походе на борту находится подразделение антитеррора из состава отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота, которой командует герой России полковник Владимир Белявский.