Офисы Москвы скоро могут уйти в подземелье

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30 сентября 2012, 16:26 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Кадр ТВЦ

В российской столице в недалеком будущем подземные улицы могут соединить вестибюли метро с учебными заведениями, театрами или офисными центрами. Международный опыт подобных проектов есть в Чикаго и в Торонто.

Несмотря на то, что Москва в последние десятилетия стремится осваивать новые пространства, их не хватает. В скором будущем, возможно, город будет расти еще и вглубь. Московские власти рассматривают возможность появления в столице подземных улиц, передает ТВЦ. Теоретически, они могут соединить вестибюли метро с учебными заведениями, театрами или офисными центрами.

Новость уже наделала много шума - забеспокоились геологи, появились вопросы и у общественности. Власти призывают не спешить с выводами: вопрос пока еще только в стадии проработки.