Аспирант Тувинского госуниверситета Айбек Соскал посвятил Сергею Шойгу эпос

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30 сентября 2012, 14:45 [ «Аргументы Недели» ]

Аспирант Тувинского госуниверситета Айбек Соскал написал и посвятил эпос экс-главе МЧС Сергею Шойгу.

Версию на русском языке Соскал выложил в Интернете.

Айбек Соскал поделился, что идея написать эпос про Шойгу возникла у него после общения с чукотскими друзьями, которые создают эпос о Романе Абрамовиче. Аспирант тогда решил собрать необходимый материал и сложить свой эпос про Шойгу.

Сказание начинается с самого рождения сына-богатыря по имени Сергек у вождя племени Кужугет. "После девяти дней моления вождь спустился в долину и жена его после девяти лун родила сына крепкого, кучерявого, с носом как дикий лук. После Той предки дали ему прозвище "сергек" ("бодрый")", - говорится в героическом сказании.

Богатырь вырос и прославился на всю страну, а также познакомился с другими богатырями, которых звали Путтуг могэ и Дидим Анаа толдуг из рода Адыг (Медведь). Они сделали богатыря Сергека "спасателем земли", призванным охранять ее от разных бед. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев стали героями тувинского эпоса. Они упоминаются в героическом сказании под вымышленными именами.

"Его сила «КАМГАЛЫКЧЫ» простирается везде, где свет Солнца и Луны достигают землю и моря. Оберегать все живое на земле – это его судьба, дарованная Вечно Синим Небом – Тенгри. Для племени Кужугет он стал могущественным спасателем: как орел, взлетая высоко, от восхода до заката посещал верхний мир и земли от Севера до Юга облетал. В срединном мире, как бык служил людям. Как мышь успевал и заглядывал в страшный, подземный мир, узнавал про тайные дела Эрлик-Хаана", - говорится в произведении тувинского аспиранта.