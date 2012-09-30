Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко выдвинул версию о статусе Крыма

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30 сентября 2012, 14:12 [ «Аргументы Недели. Украина» ]

ан-крым

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в ходе встречи с читателями в рамках Международного медиа-клуба «Формат А-3» в Симферополе рассказывал анекдоты и забавные истории о жизни, ответил на вопросы о политике.

На вопрос корреспондента «АН-Крым», представляет ли писатель в реальности статус Крыма как отдельного государства, который «предоставлен» им полуострову в произведении «Звезды – холодные игрушки», Лукьяненко ответил: «Иначе бы легла горилка в Беловежской пуще Борису Николаевичу (ЕЛЬЦИНУ. –) в рот, и он бы стал требовать для Крыма отдельный статус».

«Мы же понимаем, как на тот момент единую нашу страну разделили на кусочки несколько нажравшихся с перепугу партийных чиновников»,- продолжил писатель, извинившись перед присутствующими за то, что «начинает звереть» когда говорит о тех людях, которых он «очень не любит».

Беловежское соглашение, оформившее распад СССР, было подписано в 1991 году.