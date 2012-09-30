Более 230 пьяных водителей были задержаны в Москве за прошедшие сутки

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30 сентября 2012, 13:25 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта rikauto.com.ua

В Москве за прошедшие сутки были задержаны более 230 пьяных водителей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. Из них 154 были освидетельствованы, а 82 отказались от прохождения проверки, признав, таким образом, вину.

"Мероприятия в рамках рейда продолжаются", - сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

Полиция призывает автовладельцев сообщать по телефону "02" обо всех подозрительных автомобилях на дороге.



Особое внимание к этой теме связано с громким ДТП, которое произошло неделю назад на Минской улице, когда пьяный водитель протаранил остановку общественного транспорта. "АН" писали, что жертвами стали семь человек, в том числе подростки. ДТП, спровоцированные пьяными водителями, подняли вопрос об ужесточении в России ответственности за нахождение за рулем в нетрезвом состоянии.