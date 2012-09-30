Православные отмечают праздник Веры, Надежды, Любови и Софии

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30 сентября 2012, 12:10 [ «Аргументы Недели» ]

Православные отмечают сегодня праздник Веры, Надежды, Любови и Софии. Эти женские имена вошли в римско-эллинский мир на заре Христианства, свидетельствуя о ценностях неизвестных и чуждых язычникам.

Во II веке в Риме одна боголюбивая христианка София назвала трех своих дочерей именами добродетелей, которые святой апостол Павел выделил как важнейшие для христиан: Вера, Надежда, Любовь. В отроческом возрасте (12, 10, и 9 лет) эти девочки стойко претерпели невероятные мучения и смерть за веру во Христа. София, вынуждена была смотреть на их пытки и скончалась на третий день у гроба дочек.

Это событие потрясло и вдохновило многих христиан. Именами юных мучениц стали называть детей, желая, чтобы и они, подобно святым отроковицам, соответствовали своим именам. Со временем эти имена становились все более популярными. После Крещения Руси они были у нас очень распространены, распространены они и по сей день, сообщает pravoslavie.ru.

Подвиг мученичества Веры, Надежды и Любови, вместе с тысячами мучеников за Христа, является укором миру и свидетельствует для него о самом главном: истинное величие и красота человека раскрываются в нем лишь тогда, когда целью и содержанием его жизни является Истина Царства Божия. А эта Истина так велика, что за нее можно претерпеть все: лишения, страдания и саму смерть. Кровь мучеников за веру способна пробудить дремлющую совесть человека, привыкшего мыслить и жить по обычаям «мира сего», несмотря на то, что мирские обычаи и «мораль» несравнимо удобнее морали христианской.

Кроме того, святые три отроковицы в своем подвиге обнаружили то, что для каждой из них имя – это не просто название и не только нравственный идеал, в их мученичестве совершилось исполнение всей глубины того, что содержат в себе эти священные имена: Вера, Надежда, Любовь.