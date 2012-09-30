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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

РПЦ попросила в случае раскаяния участниц Pussy Riot пересмотреть приговор

30 сентября 2012, 11:51 [ «Аргументы Недели» ]

pravmir.ru
pravmir.ru

Председатель Синодального информационного отдела Русской православной церкви Владимир Легойда заявил о просьбе церкви учесть суд раскаяние осужденных участниц панк-группы Pussy Riot, если оно прозвучит.

В понедельник, 1 октября, Мосгорсуд рассмотрит кассационную жалобу на приговор троим участницам Pussy Riot. Девушек доставят на заседание из следственного изолятора.

"Церковь искренне желает раскаяния совершивших осквернение святого места, будучи убеждена, что это принесет пользу их душам. И поскольку цель наказания — исправление, то, в случае если какие-то слова осужденных будут свидетельствовать о раскаянии, о переосмыслении ими содеянного, хотелось бы, чтобы это не было оставлено без внимания, и преступившие закон обрели возможность встать на путь исправления", - отметил Легойда.

"АН" сообщали, что В августе этого года Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич, устроивших перформанс в Храме Христа Спасителя, приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, признав виновными в хулиганстве.

В августе этого года Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич, устроивших панк-молебен в Храме Христа Спасителя, приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, признав виновными в хулиганстве.

 

ИЧ

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