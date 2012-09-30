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30 сентября 2012, 09:17 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве активисты оппозиции намерены сегодня провести серию акций под названием "День народовластия".

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов сообщил, что в полдень у префектур Москвы пройдут собрания, в которых примут участие активисты, оппозиционные депутаты муниципальных собраний, местные жители. Они обсудят возможность создания районных гражданских советов, которые будут пытаться оказывать помощь жителям при решении острых местных проблем.

Удальцов выразил надежду, что сегодня в акции примут участие сотни людей.

Напомним, 15 сентября в Москве состоялся "Марш миллионов". По данным МВД, в митинге на проспекте академика Сахарова приняли участие 14 тысяч человек. Организаторы называли цифру в 150 тысяч.