Эксперты: Инфраструктура Москвы полностью готова к ЧМ-2018 по футболу

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30 сентября 2012, 07:16 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В 2018 году в Москве пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, и, как заверяют эксперты, инфраструктура российской столицы полностью готова к проведению в матчей.

Директор департамента торговой недвижимости Penny Lane Realty Алексей Могила считает, что "все отлично пройдет". Гендиректор института территориального планирования "Урбаника" Антон Финогеновнапоминает, что у Москвы "есть соответствующий опыт проведения мероприятий международного масштаба готовая инфраструктура гостеприимства и задел по транспорту", сообщает РИА Новости.

Но есть и те, кто не уверен в готовности Москвы к мировому первенству по футболу. Вице-президент Союза архитекторов России Максим Перов отметил: "Если оценивать только транспортную инфраструктуру городов, то Москва не подходит для проведения ЧМ-2018".

Опасается, что в столице случится транспортный коллапс и замдиректора архитектурного бюро "Остоженка" Андрей Гнездилов: "Наверняка к чемпионату достроят что-то наспех, но в целом мероприятие будет катастрофой для города, вся Москва встанет в пробках".

"АН" сообщали накануне, что столица России примет матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году. "АН" писали, что городами, в которых пройдет ЧМ-2018 по футболу были названы Северная и уральская столицы - Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Также встречи первенства пройдут в Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Саранске. В итоговый список из 11 городов не попали Ярославль и Краснодар.