Москва примет матчи чемпионата мира-2018 по футболу

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29 сентября 2012, 23:28 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта profi-forex.org

Столица России примет матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году. "АН" писали, что чуть ранее городами, в которых пройдет ЧМ-2018 по футболу были названы Северная и уральская столицы - Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Также встречи первенства пройдут в Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Саранске. В итоговый список из 11 городов не попали Ярославль и Краснодар.

В списке городов-кандидатов на проведение соревнований числились 13 населенных пунктов. Президент России Владимир Путин пообещал, что власти "сделают таким образом, чтобы в тех городах, которые не будут выбраны, были размещены базы подготовки и отдыха спортсменов".

Глава государства также пообещал в комментариях ведущему телеканала "Первый" Андрею Малахову хода подготовки к проведению в России ЧМ по футболу в 2018 году, что на время мероприятия государство будет субсидировать авиа- и железнодорожные перевозки, чтобы люди могли добраться до мест соревнований по дешевым билетам, передает пресс-служба Кремля.

По словам Путина, из россиян "никто не будет чужим на этом празднике спорта". Президент РФ рассчитывает, что сборная страны достойно выступит в этом состязании.