Началось объявление российских городов ЧМ-2018 по футболу

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29 сентября 2012, 23:06 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта uznayvse.ru

В субботу вечером началось объявление российских городов чемпионата мира по футболу в 2018-ом году. Санкт-Петербург первым получил право на проведение матчей турнира. Вторым - Екатеринбург.



Ранее глава ФИФА выразил уверенность, что чемпионат мира по футболу в России будет лучшим. Как заявил Йозеф Блаттер, президент и правительство страны заверили в своей полной поддержке при организации соревнования, передает "Маяк".

"АН-спорт" писали, что на проведение турнира претендуют 13 российских городов. После отбора предположительно останется 11 населенных пунктов и 12 стадионов.