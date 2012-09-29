Решение по делу осужденных в Ливии россиян может быть вынесено в ближайшее время

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29 сентября 2012, 22:16 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта newsru.co.il

Решение по делу граждан России, приговоренных в Ливии к длительным срокам тюремного заключения, может быть вынесено в ближайшее время, сообщил в субботу официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич.

"АН" писали, что двое граждан России, 19 украинцев и трое белорусов были задержаны осенью прошлого года силами Переходного национального совета Ливии. Их заподозрили в том, что они якобы участвовали в военных действиях на стороне войск Муамара Каддафи. Один россиянин, которого обвиняют в координировании группы, приговорен к пожизненному заключению, другие подсудимые - к десяти годам исправительных работ в тюрьме.



"Процедура рассмотрения и обжалования вынесенного судом приговора затянулась по причине того, как объясняет ливийская сторона, что в стране в настоящее время происходит реорганизация государственных институтов, включая судебные органы. Тем не менее, как заверяют нас ливийские власти, решение по этому делу будет принято уже в ближайшее время", - заявлении Лукашевич, передала пресс-служба МИД РФ.



В нем также отмечается, что "задача освобождения и возвращения на Родину указанных росграждан остается одним из приоритетных направлений работы МИД России, и в частности, нашего посольства в Триполи".

"Намерены и впредь активно добиваться от ливийской стороны обеспечения скорейшего освобождения и возвращения А.Ф.Шадрова и В.В.Долгова так же, как и осужденных вместе с ними граждан Белоруссии и Украины, на Родину", - заявил дипломат.

Напомним, в июне заведующий консульским отделом посольства России в Триполи Илья Самонин заявил, что Россия будет обжаловать вынесенный приговор россиянам в Ливии.

