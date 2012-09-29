//Общество

29 сентября 2012, 20:23 [ «Аргументы Недели. Ставрополь» ]

Фото с сайта vesti.ru

Молодежный лагерь "Машук", два лета подряд собиравший под Пятигорском лучшую молодежь Северного Кавказа, должен стать круглогодичной площадкой постоянного действия. Об этом на "Кавказских играх-2012" в субботу заявил полпред президента РФ в СКФО, вице-премьер Александр Хлопонин.

"На проведение "Машука" и различных молодежных фестивалей в округе ежегодно тратится по полмиллиарда рублей в год или 1,5 миллиарда рублей за три года. Это все нужные мероприятия, но за эти деньги мы могли бы построить единый молодежный центр СКФО и использовать его круглогодично", - отметил полпред президента РФ в Северо-Кавказском федерально округе.

По его словам, контроль целевого использования средств, выделяемых участникам лагеря "Машук" в виде грантов, крайне важен. Проекты, которые этим летом были защищены заочно, без личного присутствия на "Машуке", финансироваться не будут, передает ИТАР-ТАСС.

"Заболеть могли десять, от силы 20 человек, но не 180. А потом в Интернете появляются комментарии о нечестном распределении средств, и это можно понять", - отметил Александр Хлопонин.

Он также предложил представителям массовых движений объединить усилия для решения общекавказских проблем и создания единого Центра молодежи, подать предусматривающий его строительство проект в комиссию по грантам.

"Кавказские игры" собрали в Нальчике около 1500 спортсменов, артистов, официальных делегаций из семи субъектов СКФО.