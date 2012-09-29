В Москве отметят День старшего поколения

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"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области
//Общество
29 сентября 2012, 19:36 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве 1-го октября в двадцатый раз отметят День старшего поколения. Так в российской столице называют Международный День пожилого человека.
В столичных социальных учреждениях в преддверии праздника проходят дни открытых дверей - для пенсионеров организованы концерты, ветераны по желанию смогут посетить музеи и выставки столицы. С наступающим праздником пожилых людей приехали поздравить члены столичного правительства.
"Я поздравляю всех ветеранов, пожилых людей с этим их профессиональным праздником. И желаю им только одного: здоровья и душевного тепла со стороны их близких, со стороны окружающих. Чтобы они никогда не почувствовали себя брошенными и одинокими", - пожелал заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Леонид Печатников, передает ТВЦ.
"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области