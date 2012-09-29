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//Общество

Рогозин: «уклонистам» от армии надо запретить занимать госдолжности

29 сентября 2012, 18:48 [ «Аргументы Недели» ]

«Уклонистам» от службы в армии могут запретить занимать государственные должности. Вице-премьер Дмитрий Рогозин объявил, что правительство России поддерживает эту законодательную инициативу.

 «Мы вообще считаем: тот, кто не служил в Вооруженных силах, точнее тот, кто уклонился от службы, не должен иметь права занимать должности на государственной службе», – заявил Рогозин, выступая на учредительном съезде Добровольческого движения особого назначения в поддержку армии и флота, сообщает gazeta.ru.


Председатель общественного совета при Минобороны Игорь Коротченко в свою очередь считает, что законопроект поддержат и в Госдуме.
«Очевидно, что в скором времени необходимые законопроекты будут внесены на рассмотрение в Государственную думу и, очевидно, будут приняты достаточно быстро. Конечно, в дополнение к этому решению необходимо также сделать все, чтобы военная служба по призыву в Вооруженных силах РФ стала социальным лифтом», – рассказал Коротченко.

НС

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