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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Около Красной площади задержаны иностранцы, которые продавали мороженое

29 сентября 2012, 17:21 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве задержаны около 20 иностранцев за незаконную торговлю возле Красной площади. Нелегалы продавали мороженое, сувениры и воздушных змеев. У них не было документов, разрешающих находиться и работать на территории РФ.

 Проверку проводила Федеральная миграционная служба совместно с сотрудниками других правоохранительных органов, сообщает gazeta.ru.
Ранее «АН» сообщали: Сотрудники полиции Москвы задержали в ходе рейда в столичной подземке 35 нелегальных мигрантов.

НС

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