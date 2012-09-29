Около Красной площади задержаны иностранцы, которые продавали мороженое

//Общество

29 сентября 2012, 17:21 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве задержаны около 20 иностранцев за незаконную торговлю возле Красной площади. Нелегалы продавали мороженое, сувениры и воздушных змеев. У них не было документов, разрешающих находиться и работать на территории РФ.

Проверку проводила Федеральная миграционная служба совместно с сотрудниками других правоохранительных органов, сообщает gazeta.ru.

Ранее «АН» сообщали: Сотрудники полиции Москвы задержали в ходе рейда в столичной подземке 35 нелегальных мигрантов.



