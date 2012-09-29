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//Общество

Сергей Жигарев избран Председателем Движения особого назначения

29 сентября 2012, 15:14 [ «Аргументы Недели» ]

Председателем Добровольческого движения особого назначения (ДОН) учредительный съезд единогласно избрал депутата Госдумы РФ, первого заместителя председателя комитета по обороне Сергея Жигарева.

  В составе президиума ДОН - 22 человека, в том числе вице-премьер Дмитрий Рогозин, Герой Советского Союза и Герой России Сергей Крикалев, начальник "Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов" им. Ю. А. Гагарина генерал армии Махмуд Гареев, президент Академии военных наук, депутат Госдумы, председатель Комитета по вопросам собственности Сергей Гаврилов, председатель "Союза десантников России", Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин, председатель ДОСААФ России, генерал-полковник Сергей Маев, главный редактор газеты "Завтра" Александр Проханов, президент Института национальной стратеги, член Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ Михаил Ремезов, сообщают «Вести».


Учредительная конференция Добровольческого движения в поддержку армии, флота и оборонно-промышленного комплекса (сокращенное название — Движение особого назначения) проводится сегодня перед учредительным съездом по воссозданию партии "Родина". Председатель партии, депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил в преддверии съезда: "В субботу мы проведем учредительный съезд по воссозданию "Родины" и намерены подтвердить, что остаемся "спецназом президента Путина", как это было заявлено еще в 2004 году". Относительно Добровольческого движения в поддержку армии, флота и оборонно-промышленного комплекса Журавлев сказал, что "Родина" и это движение — своего рода "широкий фронт" и их сотрудничество не случайно.

НС

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