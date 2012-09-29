Астахов: Финляндия опасна для жизни российских семей

//Общество

29 сентября 2012, 14:48 [ «Аргументы Недели» ]

Уполномоченный при президенте РФ по правам детей Павел Астахов считает: Финляндию стоит объявить опасной для жизни российских семей с детьми, если власти страны откажутся от переговоров по вопросам защиты детей.

"Дети изымаются без суда по первому подозрению. Трагедии семьи Салонен, Рантала, Завгородних множатся в Финляндии из-за крайне агрессивных и нецивилизованных действий финских соцслужб. Россия всегда предлагает сотрудничество и взаимопомощь финским властям по детям. В ответ - постоянные отказы от Соглашений, переговоров. Мы должны найти способ убедить финские власти в необходимости диалога с Россией по вопросам защиты детей. При отказе от переговоров и диалога Финляндию следует объявить страной опасной для жизни иностранных (российских) семей с детьми", - написал Астахов в своем микроблоге в Twitter.

«АН» сообщали сегодня, что сотрудники социальной службы Финляндии забрали четырех детей у россиянки Анастасии Завгородней, живущей в финском городе Вантаа, по подозрению в насилии над ними.



