В Петербурге уже начались потасовки футбольных фанатов

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29 сентября 2012, 13:34 [ «Аргументы Недели» ]

В Петербурге на стадионе «Петровский» сегодня «Зенит» принимает «Локомотив». Драки между футбольными фанатами уже начались. Об этом сообщают пассажиры метрополитена северной столицы.

Как сообщили очевидцы, около 10:00 в вестибюле станции метро Площадь Восстания произошла драка фанатов численностью примерно 20 человек. Драка длилась около 30 секунд, после чего часть фанатов убежала на улицу, а часть, перепрыгнув турникеты, двинулась дальше в метро, пишет «Фонтанка».

Напомним, что за действия фанатов наказано московское "Торпедо".