Вслед за Кержаковым глава «Газпрома» пытается вернуть в «основу» и Денисова

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29 сентября 2012, 11:34 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

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По неофициальным данным, глава «Газпрома» Алексей Миллер прибыл в Петербург и занялся «делом Денисова и Кержакова».

Руководитель газового концерна пытается урегулировать ситуацию в клубе. Возвращение Александра Кержакова в основной состав, видимо, первый шаг на этом пути. Возможно, руководитель «Газпрома» оказал давление и на главного тренера петербургской команды Лучано Спаллетти, убедив того изменить позицию. Не исключено, что при участии Миллера вернется в «основу» и Игорь Денисов, который сегодня отыграл тайм за молодежный состав. Хотя зная характер Игоря, нельзя гарантировать, что переговоры завершатся успехом. У завтрашнего матча с «Локомотивом» есть еще одна интрига: выйдут ли на поле Денисов и Кержаков.