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Православные добились отмены мюзикла «Иисус Христос — суперзвезда»
29 сентября 2012, 11:37 [ «Аргументы Недели» ]
Дирекция Ростовской областной филармонии отменила показ рок-мюзикла «Иисус Христос — суперзвезда», приехавшего в город с гастролями. Билеты на оперу были изъяты из продажи.
Отмена произошла после того, как местные православные активисты написали на имя директора филармонии письмо, в котором просили запретить спектакль, якобы оскорбляющий их чувства.
С аналогичной просьбой активисты обратились и в прокуратуру Ростовской области и в региональную приемную уполномоченного по правам человека.
Интересно, что это должен был быть уже пятый показ оперы в Ростове. По словам организаторов, постановка всегда проходила с аншлагом, и ранее никто не заявлял о своем недовольстве содержанием.