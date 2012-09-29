На Петербургском инновационном форуме прошел День технологий для студентов

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29 сентября 2012, 11:25 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

pstu.ru

В рамках V Петербургского международного инновационного форума Microsoft прошел День технологий для студентов, на котором было объявлено об открытии в России регистрации на международный технологический конкурс Imagine Cup 2013, сообщает пресс-служба Microsoft.



Microsoft продолжил традицию – ежегодно проводить студенческий День для российской молодежи - серию лекций и презентаций, во время которых эксперты Microsoft рассказали о том, как реализовать свою мечту и достичь успеха с помощью технологий. В этом году День технологий Microsoft для студентов состоялся в рамках V Петербургского международного инновационного форума и был посвящен старту в России крупнейшего технологического конкурса для студентов Imagine Cup 2013.



В этом году День технологий Microsoft для студентов собрал более 500 учащихся из разных городов России и более 7000 зрителей онлайн трансляции. В течение всего дня ведущие эксперты Microsoft рассказывали участникам студенческого Дня технологий о новинках в мире ИТ, современных возможностях мобильных разработок, об инновационных проектах Microsoft для студентов, познакомились с основами технологического предпринимательства, построения карьеры, создания собственного бизнеса, что призвано помочь им в дальнейшем определить свой путь в стремительно развивающемся мире инновационных технологий.



Все участники также стали свидетелями интерактивного запуска конкурса Imagine Cup 2013 в России, международный финал которого впервые пройдёт в Санкт-Петербурге в июле 2013 года. В этом году конкурс сохранил социальную тему - решение мировых проблем и разработка игр – и приобрел новые категории состязаний, в которых смогут участвовать как разработчики мобильных приложений, так и отдельные молодежные программные проекты со всей России: социально-значимые проекты, игры и инновации. Помимо этого, студенты смогут сразиться в традиционных онлайн-конкурсах. Призовой фонд Imagine Cup 2013, предусмотренный за победу в каждом из конкурсов, увеличился вдвое по сравнению с прошлым годом.