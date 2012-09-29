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За девять месяцев в Петербурге введено в строй 49 домов на 1276 квартир
29 сентября 2012, 11:17 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
Как сообщает Комитет по строительству, наибольшее количество квадратных метров появилось в Пушкинском районе, где было построено 2 жилых дома общей площадью 38 354,0 кв.м.
В Приморском районе был введен в эксплуатацию 1 жилой дом - 28 104,7 кв. м., а также еще 1 дом площадью 9 321,5кв.м. - в Петроградском районе.
45 домов относится к индивидуальному жилищному строительству. Среди районов тройку лидеров по индивидуальным домам составили Петродворцовый район – 11 объектов, Курортный – 9 объектов и Колпинский – 7 объектов.
АН